SPI-Papier Burckhardt Compression-Aktie: So viel Verlust hätte eine Burckhardt Compression-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit Burckhardt Compression-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Burckhardt Compression-Aktie an diesem Tag 619.00 CHF wert. Bei einem Burckhardt Compression-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.162 Burckhardt Compression-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 22.09.2026 auf 487.50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 78.76 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -21.24 Prozent.

Burckhardt Compression wurde am Markt mit 1.66 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch