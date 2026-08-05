SPI-Papier Burckhardt Compression-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Burckhardt Compression-Investment von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren wurde das Burckhardt Compression-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Burckhardt Compression-Papier bei 507.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in das Burckhardt Compression-Papier investiert hätte, hätte er nun 19.724 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.08.2026 gerechnet (492.00 CHF), wäre die Investition nun 9’704.14 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 2.96 Prozent verringert.

Der Burckhardt Compression-Wert an der Börse wurde auf 1.65 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch