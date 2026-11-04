SPI-Papier Burckhardt Compression-Aktie: So viel hätte eine Investition in Burckhardt Compression von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurde die Burckhardt Compression-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Burckhardt Compression-Anteile bei 393.50 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Burckhardt Compression-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0.254 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 135.45 CHF, da sich der Wert eines Burckhardt Compression-Anteils am 03.11.2026 auf 533.00 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 35.45 Prozent vermehrt.

Der Burckhardt Compression-Wert an der Börse wurde auf 1.60 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch