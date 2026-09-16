SPI-Papier Burckhardt Compression-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Burckhardt Compression von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Burckhardt Compression-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 270.00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 37.037 Burckhardt Compression-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 15.09.2026 17’462.96 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 471.50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 74.63 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Burckhardt Compression zuletzt 1.60 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch