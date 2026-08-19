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Burckhardt Compression Aktie 2553602 / CH0025536027

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Lukrativer Burckhardt Compression-Einstieg? 19.08.2026 10:02:14

SPI-Papier Burckhardt Compression-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Burckhardt Compression von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Burckhardt Compression-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Burckhardt Compression
507.02 CHF -2.27%
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Vor 10 Jahren wurden Burckhardt Compression-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Burckhardt Compression-Anteile an diesem Tag bei 306.00 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in die Burckhardt Compression-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.268 Burckhardt Compression-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 18.08.2026 1’679.74 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 514.00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 67.97 Prozent angewachsen.

Burckhardt Compression markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1.77 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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