SPI-Papier Bucher Industries-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bucher Industries von vor 3 Jahren angefallen

Am 22.09.2023 wurde die Bucher Industries-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 353.20 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Bucher Industries-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.283 Bucher Industries-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 92.58 CHF, da sich der Wert eines Bucher Industries-Anteils am 21.09.2026 auf 327.00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 7.42 Prozent eingebüsst.

Der Börsenwert von Bucher Industries belief sich zuletzt auf 3.05 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch