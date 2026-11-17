Heute vor 3 Jahren wurde das Bucher Industries-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 353.00 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in das Bucher Industries-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 28.329 Bucher Industries-Anteilen. Die gehaltenen Bucher Industries-Anteile wären am 16.11.2026 9’376.77 CHF wert, da der Schlussstand 331.00 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 6.23 Prozent eingebüsst.

Der Börsenwert von Bucher Industries belief sich jüngst auf 3.16 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch