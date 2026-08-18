SPI-Papier Bucher Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bucher Industries von vor einem Jahr bedeutet

Am 18.08.2025 wurde die Bucher Industries-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Bucher Industries-Aktie bei 390.50 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2.561 Bucher Industries-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 302.00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 773.37 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 22.66 Prozent.

Insgesamt war Bucher Industries zuletzt 2.91 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch