Bucher Industries Aktie 243217 / CH0002432174
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Investmentbeispiel
|
18.08.2026 10:02:13
SPI-Papier Bucher Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bucher Industries von vor einem Jahr bedeutet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Bucher Industries-Aktien gewesen.
Am 18.08.2025 wurde die Bucher Industries-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Bucher Industries-Aktie bei 390.50 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2.561 Bucher Industries-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 302.00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 773.37 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 22.66 Prozent.
Insgesamt war Bucher Industries zuletzt 2.91 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu Bucher Industries AG
|
10:02
|SPI-Papier Bucher Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bucher Industries von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
11.08.26
|SPI-Titel Bucher Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bucher Industries-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
04.08.26
|SPI-Wert Bucher Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bucher Industries-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
30.07.26
|Zurückhaltung in Zürich: SPI verliert letztendlich (finanzen.ch)
|
30.07.26
|Minuszeichen in Zürich: SPI zeigt sich am Donnerstagmittag leichter (finanzen.ch)
|
30.07.26
|Bucher-Aktie bricht ein: Konzern mit Umsatzrückgang und Gewinntaucher im ersten Halbjahr (AWP)
|
30.07.26
|Recovery in demand hampered by political uncertainties (EQS Group)
|
30.07.26
|Nachfrageerholung gehemmt durch politische Unsicherheiten (EQS Group)
Analysen zu Bucher Industries AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI stabil -- DAX tiefer -- Asiens Börsen schliessen uneins
Der heimische Markt pendelt um die Nulllinie. Der deutsche Leitindex präsentiert sich am Dienstag schwächer. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.