SPI-Papier Bucher Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bucher Industries von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Bucher Industries-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 464.80 CHF. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Bucher Industries-Aktie investiert, befänden sich nun 21.515 Bucher Industries-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 26.10.2026 7’185.89 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 334.00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 28.14 Prozent verringert.

Bucher Industries war somit zuletzt am Markt 3.17 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch