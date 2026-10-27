|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Rentabler Bucher Industries-Einstieg?
|
27.10.2026 10:02:08
SPI-Papier Bucher Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bucher Industries von vor 5 Jahren verloren
Vor Jahren in Bucher Industries-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Bucher Industries-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 464.80 CHF. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Bucher Industries-Aktie investiert, befänden sich nun 21.515 Bucher Industries-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 26.10.2026 7’185.89 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 334.00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 28.14 Prozent verringert.
Bucher Industries war somit zuletzt am Markt 3.17 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Bucher Industries AG
Analysen zu Bucher Industries AG
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: SMI etwas stärker -- DAX klettert -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt übt sich in Zurückhaltung, während der deutsche Leitindex zulegt. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.