Bucher Industries Aktie 243217 / CH0002432174
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15.09.2026 10:02:07
SPI-Papier Bucher Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bucher Industries-Investment von vor einem Jahr verloren
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Bucher Industries-Aktie gebracht.
Am 15.09.2025 wurde das Bucher Industries-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 390.50 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 25.608 Bucher Industries-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Bucher Industries-Papiers auf 317.00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8’117.80 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 18.82 Prozent.
Der Marktwert von Bucher Industries betrug jüngst 3.08 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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