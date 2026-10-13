Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Bossard-Investition
|
13.10.2026 10:02:21
SPI-Papier Bossard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bossard von vor 5 Jahren bedeutet
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Bossard-Einstiegs gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Bossard-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 335.50 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in die Bossard-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 29.806 Anteilen. Die gehaltenen Bossard-Aktien wären am 12.10.2026 7’540.98 CHF wert, da der Schlussstand 253.00 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 24.59 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von Bossard bezifferte sich zuletzt auf 1.95 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
Nachrichten zu Bossard AG
|
10:02
|SPI-Papier Bossard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bossard von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
09:29
|Bossard Aktie News: Bossard am Dienstagvormittag mit Aufschlag (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Bossard Aktie News: Bossard gibt am Nachmittag nach (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Bossard Aktie News: Bossard tendiert am Mittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
06.10.26
|SPI-Papier Bossard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bossard von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
29.09.26
|SPI-Papier Bossard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bossard von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
22.09.26
|SPI-Titel Bossard-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bossard von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
15.09.26
|SPI-Titel Bossard-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bossard-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Bossard AG
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI fester -- DAX leicht im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notiert, geht es für den deutschen Aktienmarkt leicht aufwärts. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.