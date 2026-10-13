SPI-Papier Bossard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bossard von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Bossard-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 335.50 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in die Bossard-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 29.806 Anteilen. Die gehaltenen Bossard-Aktien wären am 12.10.2026 7’540.98 CHF wert, da der Schlussstand 253.00 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 24.59 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Bossard bezifferte sich zuletzt auf 1.95 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch