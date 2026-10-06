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Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142

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Bossard-Anlage unter der Lupe 06.10.2026 10:02:12

SPI-Papier Bossard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bossard von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Bossard eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Bossard
253.74 CHF 0.51%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Bossard-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 184.00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5.435 Bossard-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.10.2026 1’385.87 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 255.00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +38.59 Prozent.

Der Marktwert von Bossard betrug jüngst 1.96 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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