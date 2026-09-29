Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142
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29.09.2026 10:02:12
SPI-Papier Bossard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bossard von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in Bossard-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Die Bossard-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Bossard-Papier an diesem Tag 167.80 CHF wert. Wenn man vor 1 Jahr 100 CHF in die Bossard-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.596 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Bossard-Aktie auf 250.00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 148.99 CHF wert. Damit wäre die Investition um 48.99 Prozent gestiegen.
Der Bossard-Wert an der Börse wurde auf 1.91 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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