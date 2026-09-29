SPI-Papier Bossard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bossard von vor einem Jahr eingefahren

Die Bossard-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Bossard-Papier an diesem Tag 167.80 CHF wert. Wenn man vor 1 Jahr 100 CHF in die Bossard-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.596 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Bossard-Aktie auf 250.00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 148.99 CHF wert. Damit wäre die Investition um 48.99 Prozent gestiegen.

Der Bossard-Wert an der Börse wurde auf 1.91 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch