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|Lukrativer Bossard-Einstieg?
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03.11.2026 10:02:17
SPI-Papier Bossard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bossard-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Bossard-Investment gewesen.
Am 03.11.2023 wurde die Bossard-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 195.60 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 CHF in die Bossard-Aktie investierten, hätten nun 51.125 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Bossard-Aktien wären am 02.11.2026 13’548.06 CHF wert, da der Schlussstand 265.00 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +35.48 Prozent.
Zuletzt verbuchte Bossard einen Börsenwert von 2.02 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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