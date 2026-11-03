SPI-Papier Bossard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bossard-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Am 03.11.2023 wurde die Bossard-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 195.60 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 CHF in die Bossard-Aktie investierten, hätten nun 51.125 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Bossard-Aktien wären am 02.11.2026 13’548.06 CHF wert, da der Schlussstand 265.00 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +35.48 Prozent.

Zuletzt verbuchte Bossard einen Börsenwert von 2.02 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch