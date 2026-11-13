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13.11.2026 10:02:23
SPI-Papier BKW-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in BKW von vor einem Jahr angefallen
Investoren, die vor Jahren in BKW-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem BKW-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das BKW-Papier bei 166.50 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.601 BKW-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 12.11.2026 auf 126.50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 75.98 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 24.02 Prozent gleich.
Am Markt war BKW jüngst 6.69 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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