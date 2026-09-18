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BKW Aktie 13029366 / CH0130293662

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Hochrechnung 18.09.2026 10:02:29

SPI-Papier BKW-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in BKW von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in BKW-Aktien gewesen.

BKW
125.86 CHF 1.49%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 1 Jahr wurde die BKW-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 162.30 CHF. Wer vor 1 Jahr 1’000 CHF in die BKW-Aktie investiert hat, hat nun 6.161 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 17.09.2026 774.49 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 125.70 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 22.55 Prozent.

BKW erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6.52 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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