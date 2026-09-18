BKW Aktie 13029366 / CH0130293662
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Hochrechnung
|
18.09.2026 10:02:29
SPI-Papier BKW-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in BKW von vor einem Jahr bedeutet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in BKW-Aktien gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurde die BKW-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 162.30 CHF. Wer vor 1 Jahr 1’000 CHF in die BKW-Aktie investiert hat, hat nun 6.161 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 17.09.2026 774.49 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 125.70 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 22.55 Prozent.
BKW erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6.52 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu BKW AG
|
12:29
|BKW Aktie News: BKW verteidigt Stellung am Mittag (finanzen.ch)
|
10:02
|SPI-Papier BKW-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in BKW von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
09:29
|BKW Aktie News: BKW tendiert am Freitagvormittag südwärts (finanzen.ch)
|
17.09.26
|BKW Aktie News: BKW am Donnerstagnachmittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
11.09.26
|SPI-Wert BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BKW von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Anleihe: BKW nimmt 200 Mio Fr. bis 2033 auf (AWP)
|
04.09.26
|SPI-Papier BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BKW von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)