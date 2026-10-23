SPI-Papier BKW-Aktie: So viel Verlust hätte eine BKW-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem BKW-Papier statt. Diesen Tag beendeten die BKW-Anteile bei 152.30 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.657 BKW-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 22.10.2026 78.92 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 120.20 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 21.08 Prozent eingebüsst.

Am Markt war BKW jüngst 6.35 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch