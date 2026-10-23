|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Frühe Anlage
|
23.10.2026 10:02:13
SPI-Papier BKW-Aktie: So viel Verlust hätte eine BKW-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in BKW-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem BKW-Papier statt. Diesen Tag beendeten die BKW-Anteile bei 152.30 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.657 BKW-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 22.10.2026 78.92 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 120.20 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 21.08 Prozent eingebüsst.
Am Markt war BKW jüngst 6.35 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu BKW AG
|
23.10.26
|BKW Aktie News: BKW am Nachmittag mit stabiler Tendenz (finanzen.ch)
|
23.10.26
|BKW Aktie News: BKW präsentiert sich am Freitagmittag stärker (finanzen.ch)
|
23.10.26
|SPI-Papier BKW-Aktie: So viel Verlust hätte eine BKW-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
23.10.26
|BKW Aktie News: BKW präsentiert sich am Freitagvormittag stärker (finanzen.ch)
|
17.10.26
|BKW-Aktie: Energieproduktionschefin hält neue AKWs in der Schweiz für nicht realistisch (AWP)
|
16.10.26
|SPI-Wert BKW-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BKW-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
|
12.10.26
|BKW übernimmt Windpark in Baden-Württemberg - Aktie etwas tiefer (AWP)
|
09.10.26
|SPI-Wert BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BKW von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
Analysen zu BKW AG
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
BKW am 23.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX gehen schwächer ins Wochenende -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.