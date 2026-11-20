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20.11.2026 10:02:10
SPI-Papier BKW-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BKW von vor 3 Jahren bedeutet
Vor Jahren in BKW eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades BKW-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 157.10 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in das BKW-Papier investiert hätte, befänden sich nun 6.365 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 19.11.2026 auf 122.10 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 777.21 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 22.28 Prozent abgenommen.
Jüngst verzeichnete BKW eine Marktkapitalisierung von 6.51 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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