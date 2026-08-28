BKW Aktie 13029366 / CH0130293662
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28.08.2026 10:02:25
SPI-Papier BKW-Aktie: So viel Verlust hätte ein BKW-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in BKW-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem BKW-Papier statt. Diesen Tag beendete das BKW-Papier bei 157.70 CHF. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die BKW-Aktie investiert, befänden sich nun 6.341 BKW-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der BKW-Aktie auf 126.10 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 799.62 CHF wert. Damit wäre die Investition um 20.04 Prozent gesunken.
Der Börsenwert von BKW belief sich zuletzt auf 6.64 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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