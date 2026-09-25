BKW Aktie 13029366 / CH0130293662
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25.09.2026 10:02:17
SPI-Papier BKW-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BKW von vor 3 Jahren verloren
Bei einem frühen Investment in BKW-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Heute vor 3 Jahren wurden BKW-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 162.60 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 61.501 BKW-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 119.50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7’349.32 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 26.51 Prozent eingebüsst.
BKW wurde am Markt mit 6.39 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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