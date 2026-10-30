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30.10.2026 10:02:13
SPI-Papier BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BKW von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in BKW-Aktien gewesen.
BKW-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das BKW-Papier 121.20 CHF wert. Bei einem BKW-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8.251 BKW-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des BKW-Papiers auf 123.50 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’018.98 CHF wert. Aus 1’000 CHF wurden somit 1’018.98 CHF, was einer positiven Performance von 1.90 Prozent entspricht.
BKW war somit zuletzt am Markt 6.52 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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