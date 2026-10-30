SPI-Papier BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BKW von vor 5 Jahren eingebracht

BKW-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das BKW-Papier 121.20 CHF wert. Bei einem BKW-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8.251 BKW-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des BKW-Papiers auf 123.50 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’018.98 CHF wert. Aus 1’000 CHF wurden somit 1’018.98 CHF, was einer positiven Performance von 1.90 Prozent entspricht.

BKW war somit zuletzt am Markt 6.52 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch