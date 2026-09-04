BKW Aktie 13029366 / CH0130293662
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|Rentabler BKW-Einstieg?
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04.09.2026 10:02:29
SPI-Papier BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BKW von vor 5 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BKW-Aktie Investoren gebracht.
Die BKW-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 107.40 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in die BKW-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 93.110 BKW-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der BKW-Aktie auf 125.30 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11’666.67 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 16.67 Prozent vermehrt.
Am Markt war BKW jüngst 6.47 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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