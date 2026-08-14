SPI-Papier BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BKW von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der BKW-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das BKW-Papier bei 44.75 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in das BKW-Papier investiert hätte, hätte er nun 223.464 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 29’273.74 CHF, da sich der Wert einer BKW-Aktie am 13.08.2026 auf 131.00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +192.74 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von BKW bezifferte sich zuletzt auf 6.88 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch