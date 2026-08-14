BKW Aktie 13029366 / CH0130293662
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14.08.2026 10:02:28
SPI-Papier BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BKW von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in BKW gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der BKW-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das BKW-Papier bei 44.75 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in das BKW-Papier investiert hätte, hätte er nun 223.464 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 29’273.74 CHF, da sich der Wert einer BKW-Aktie am 13.08.2026 auf 131.00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +192.74 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von BKW bezifferte sich zuletzt auf 6.88 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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