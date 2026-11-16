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16.11.2026 10:02:16
SPI-Papier BioVersys-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BioVersys von vor einem Jahr bedeutet
Vor Jahren BioVersys-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem BioVersys-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 24.80 CHF. Bei einem BioVersys-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4.032 BioVersys-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 94.35 CHF, da sich der Wert eines BioVersys-Papiers am 13.11.2026 auf 23.40 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 5.65 Prozent abgenommen.
BioVersys wurde am Markt mit 137.41 Mio. CHF bewertet. Das BioVersys-Papier wurde am 07.02.2025 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines BioVersys-Anteils auf 36.50 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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