Am 17.11.2016 wurde das Berner Kantonalbank (BEKB)-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Berner Kantonalbank (BEKB)-Papiers betrug an diesem Tag 183.60 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5.447 Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 16.11.2026 auf 461.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’510.89 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 151.09 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Berner Kantonalbank (BEKB) einen Börsenwert von 4.32 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch