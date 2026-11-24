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24.11.2026 10:02:13
SPI-Papier Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Berner Kantonalbank (BEKB)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Berner Kantonalbank (BEKB)-Papier via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Berner Kantonalbank (BEKB)-Papiers betrug an diesem Tag 269.50 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in das Berner Kantonalbank (BEKB)-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 37.106 Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.11.2026 gerechnet (443.00 CHF), wäre das Investment nun 16’437.85 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +64.38 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Berner Kantonalbank (BEKB) eine Börsenbewertung in Höhe von 4.18 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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