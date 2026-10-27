SPI-Papier Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Berner Kantonalbank (BEKB)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 261.50 CHF. Bei einem Berner Kantonalbank (BEKB)-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3.824 Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 26.10.2026 1’653.92 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 432.50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 65.39 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Berner Kantonalbank (BEKB) zuletzt 4.00 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch