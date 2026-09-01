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Berner Kantonalbank Aktie 969160 / CH0009691608

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Profitabler Berner Kantonalbank (BEKB)-Einstieg? 01.09.2026 10:02:33

SPI-Papier Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Berner Kantonalbank (BEKB)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Berner Kantonalbank
392.89 CHF 1.02%
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Heute vor 1 Jahr wurde das Berner Kantonalbank (BEKB)-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 259.50 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 38.536 Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15’105.97 CHF, da sich der Wert eines Berner Kantonalbank (BEKB)-Papiers am 31.08.2026 auf 392.00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 51.06 Prozent angezogen.

Berner Kantonalbank (BEKB) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3.62 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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