SPI-Papier Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Berner Kantonalbank (BEKB)-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Die Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteile an diesem Tag 188.00 CHF wert. Bei einem 1’000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 5.319 Berner Kantonalbank (BEKB)-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 24.08.2026 auf 387.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’058.51 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 105.85 Prozent.

Am Markt war Berner Kantonalbank (BEKB) jüngst 3.56 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch