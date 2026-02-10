Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis Aktie

Hochrechnung 10.02.2026 10:02:14

SPI-Papier Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis
60.04 CHF 0.00%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Papier via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 82.00 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12.195 Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 09.02.2026 auf 60.20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 734.15 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 26.59 Prozent.

Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis war somit zuletzt am Markt 200.94 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

