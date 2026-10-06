Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis Aktie 52704495 / CH0527044959
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06.10.2026 10:02:12
SPI-Papier Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis von vor 3 Jahren verdient
Investoren, die vor Jahren in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 06.10.2023 wurde das Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 44.00 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10’000 CHF in die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 227.273 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 05.10.2026 11’454.55 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 50.40 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 14.55 Prozent zugenommen.
Insgesamt war Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis zuletzt 171.89 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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