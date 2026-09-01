Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis Aktie 52704495 / CH0527044959
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01.09.2026 10:02:33
SPI-Papier Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 1 Jahr wurde das Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 43.00 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 2.326 Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 31.08.2026 118.60 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 51.00 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 18.60 Prozent vermehrt.
Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 172.88 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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