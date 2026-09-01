SPI-Papier Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor 1 Jahr wurde das Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 43.00 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 2.326 Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 31.08.2026 118.60 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 51.00 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 18.60 Prozent vermehrt.

Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 172.88 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch