SPI-Papier Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit dem Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 44.10 CHF. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 22.676 Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 28.09.2026 auf 52.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’179.14 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 17.91 Prozent erhöht.

Insgesamt war Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis zuletzt 176.75 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch