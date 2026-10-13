SPI-Papier Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurde das Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 47.50 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 2.105 Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 12.10.2026 auf 50.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 105.26 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 5.26 Prozent gleich.

Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis wurde am Markt mit 168.35 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch