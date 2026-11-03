SPI-Papier Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 42.60 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2.347 Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anteile wären am 02.11.2026 115.96 CHF wert, da der Schlussstand 49.40 CHF betrug. Mit einer Performance von +15.96 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis belief sich zuletzt auf 169.62 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch