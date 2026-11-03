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|Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anlage im Blick
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03.11.2026 10:02:17
SPI-Papier Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 3 Jahren wurden Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 42.60 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2.347 Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anteile wären am 02.11.2026 115.96 CHF wert, da der Schlussstand 49.40 CHF betrug. Mit einer Performance von +15.96 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis belief sich zuletzt auf 169.62 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis AG BET
Analysen zu Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis AG BET
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis am 03.11.2026
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