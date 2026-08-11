Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis Aktie 52704495 / CH0527044959
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11.08.2026 10:02:37
SPI-Papier Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Investment verdienen können.
Heute vor 3 Jahren wurde die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 44.60 CHF. Bei einem Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.242 Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 10.08.2026 auf 51.20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 114.80 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +14.80 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis bezifferte sich zuletzt auf 170.20 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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