Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis Aktie 52704495 / CH0527044959
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15.09.2026 10:02:07
SPI-Papier Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Am 15.09.2021 wurde die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 46.30 CHF wert. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 215.983 Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10’626.35 CHF, da sich der Wert eines Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Papiers am 14.09.2026 auf 49.20 CHF belief. Aus 10’000 CHF wurden somit 10’626.35 CHF, was einer positiven Performance von 6.26 Prozent entspricht.
Insgesamt war Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis zuletzt 167.66 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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