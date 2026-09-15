SPI-Papier Bellevue-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bellevue von vor 5 Jahren angefallen

Bellevue-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 41.60 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in die Bellevue-Aktie investiert hätte, hätte er nun 240.385 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’740.38 CHF, da sich der Wert einer Bellevue-Aktie am 14.09.2026 auf 7.24 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 82.60 Prozent verringert.

Bellevue wurde jüngst mit einem Börsenwert von 93.60 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch