SPI-Papier Bellevue-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bellevue von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr wurde das Bellevue-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Bellevue-Aktie an diesem Tag 8.46 CHF wert. Wer vor 1 Jahr 10’000 CHF in die Bellevue-Aktie investiert hat, hat nun 1’182.033 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 26.10.2026 7’801.42 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 6.60 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 21.99 Prozent abgenommen.

Bellevue wurde am Markt mit 87.92 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch