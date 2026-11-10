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|Lukrative Bellevue-Investition?
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10.11.2026 10:02:07
SPI-Papier Bellevue-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bellevue von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Bellevue-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Bellevue-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 43.10 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 23.202 Bellevue-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Bellevue-Anteile wären am 09.11.2026 160.09 CHF wert, da der Schlussstand 6.90 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 83.99 Prozent.
Bellevue war somit zuletzt am Markt 91.50 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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