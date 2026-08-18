Bellevue Aktie 2842210 / CH0028422100
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18.08.2026 10:02:13
SPI-Papier Bellevue-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bellevue von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren Bellevue-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 5 Jahren wurde die Bellevue-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Bellevue-Papier an diesem Tag bei 43.70 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die Bellevue-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 22.883 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 7.20 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 164.76 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 83.52 Prozent.
Der Bellevue-Wert an der Börse wurde auf 96.41 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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