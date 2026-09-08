SPI-Papier Bellevue-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bellevue-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das Bellevue-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 21.90 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 45.662 Bellevue-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 07.09.2026 auf 7.24 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 330.59 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -66.94 Prozent.

Jüngst verzeichnete Bellevue eine Marktkapitalisierung von 94.90 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch