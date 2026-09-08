Bellevue Aktie 2842210 / CH0028422100
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Bellevue-Anlage im Blick
|
08.09.2026 10:02:16
SPI-Papier Bellevue-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bellevue-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Bellevue-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Das Bellevue-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 21.90 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 45.662 Bellevue-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 07.09.2026 auf 7.24 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 330.59 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -66.94 Prozent.
Jüngst verzeichnete Bellevue eine Marktkapitalisierung von 94.90 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
Nachrichten zu Bellevue AG
|
10:02
|SPI-Papier Bellevue-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bellevue-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
01.09.26
|SPI-Titel Bellevue-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bellevue von vor einem Jahr angefallen (finanzen.ch)
|
25.08.26
|SPI-Papier Bellevue-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bellevue-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
20.08.26
|Schwacher Handel in Zürich: SPI am Donnerstagmittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
18.08.26
|SPI-Papier Bellevue-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bellevue von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Handel in Zürich: SPI zum Start im Aufwind (finanzen.ch)
|
11.08.26
|SPI-Wert Bellevue-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bellevue von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
04.08.26
|SPI-Papier Bellevue-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bellevue-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
Analysen zu Bellevue AG
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNovartis belastet erneut: SMI tiefrot -- DAX leichter - unter 26'000 Punkten -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Markt erleidet am Dienstag Verluste. Der deutsche Leitindex gibt ebenfalls nach. Auch am Dienstag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.