Bellevue Aktie 2842210 / CH0028422100
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25.08.2026 10:02:17
SPI-Papier Bellevue-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bellevue-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Bellevue-Aktien verlieren können.
Am 25.08.2016 wurden Bellevue-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Bellevue-Papier an diesem Tag 13.95 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in die Bellevue-Aktie investiert hätte, hätte er nun 716.846 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Bellevue-Aktie auf 7.24 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5’189.96 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 48.10 Prozent verkleinert.
Alle Bellevue-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 97.05 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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