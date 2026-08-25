SPI-Papier Bellevue-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bellevue-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Am 25.08.2016 wurden Bellevue-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Bellevue-Papier an diesem Tag 13.95 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in die Bellevue-Aktie investiert hätte, hätte er nun 716.846 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Bellevue-Aktie auf 7.24 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5’189.96 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 48.10 Prozent verkleinert.

Alle Bellevue-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 97.05 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch