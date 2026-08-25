SPI-Papier Bell-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bell von vor 10 Jahren bedeutet

Am 25.08.2016 wurden Bell-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Bell-Anteile bei 358.36 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.279 Bell-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.08.2026 63.76 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 228.50 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 36.24 Prozent vermindert.

Bell wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1.42 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch