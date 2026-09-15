SPI-Papier Bell-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bell-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Das Bell-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 282.00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.355 Bell-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 14.09.2026 79.96 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 225.50 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 20.04 Prozent gleich.

Bell wurde am Markt mit 1.42 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch