Bell Aktie 31596632 / CH0315966322
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Investmentbeispiel
|
22.09.2026 10:02:21
SPI-Papier Bell-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bell-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Bell-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 10 Jahren wurde das Bell-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 371.47 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2.692 Bell-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 21.09.2026 auf 230.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 619.15 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 38.08 Prozent.
Jüngst verzeichnete Bell eine Marktkapitalisierung von 1.44 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu Bell AG
|
10:02
|SPI-Papier Bell-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bell-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
15.09.26
|SPI-Papier Bell-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bell-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
08.09.26
|SPI-Papier Bell-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bell von vor 3 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
01.09.26
|SPI-Wert Bell-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bell von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
|
25.08.26
|SPI-Papier Bell-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bell von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
18.08.26
|SPI-Wert Bell-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bell-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Handel in Zürich: SPI legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI fällt am Nachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Bell AG
Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX leichter -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich am Dienstag abwärts. Die Börsen in Asien verzeichnen im Dienstagshandel Gewinne.