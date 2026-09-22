SPI-Papier Bell-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bell-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurde das Bell-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 371.47 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2.692 Bell-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 21.09.2026 auf 230.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 619.15 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 38.08 Prozent.

Jüngst verzeichnete Bell eine Marktkapitalisierung von 1.44 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch