SPI-Papier Bell-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bell von vor 3 Jahren verloren

Vor 3 Jahren wurden Bell-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 273.00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in die Bell-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 36.630 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.09.2026 gerechnet (231.50 CHF), wäre die Investition nun 8’479.85 CHF wert. Das entspricht einer Einbusse um 15.20 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Bell bezifferte sich zuletzt auf 1.46 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch