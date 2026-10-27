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27.10.2026 10:02:08
SPI-Papier Bell-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bell von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren Bell-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Bell-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 235.00 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 CHF in die Bell-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.426 Anteilen. Die gehaltenen Bell-Papiere wären am 26.10.2026 107.02 CHF wert, da der Schlussstand 251.50 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 7.02 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Bell belief sich jüngst auf 1.58 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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