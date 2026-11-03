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03.11.2026 10:02:17
SPI-Papier Bell-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bell von vor 3 Jahren gekostet
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Bell-Aktie gebracht.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Bell-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Bell-Aktie betrug an diesem Tag 266.50 CHF. Bei einem Bell-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3.752 Bell-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 02.11.2026 auf 254.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 953.10 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 4.69 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von Bell bezifferte sich zuletzt auf 1.56 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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