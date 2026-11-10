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|Profitables BELIMO-Investment?
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10.11.2026 10:02:07
SPI-Papier BELIMO-Aktie: So viel Verlust hätte ein BELIMO-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen BELIMO-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Am 10.11.2025 wurde das BELIMO-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen BELIMO-Anteile an diesem Tag bei 781.50 CHF. Bei einem 1’000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 1.280 BELIMO-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 09.11.2026 967.37 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 756.00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 3.26 Prozent eingebüsst.
BELIMO war somit zuletzt am Markt 8.95 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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